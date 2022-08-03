برنامج «سفراؤنا الوطني» يقام افتراضياً في 4 مسارات إبداعية

المصدر: (العين - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف جامعة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بقطاع شؤون الطلبة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم النسخة الثالثة من برنامج «سفراؤنا الوطني/‏ استعداد» والذي يقام افتراضياً بمشاركة أكثر من 50 طالباً وطالبة من طلبة الثانوية العامة في 4 مسارات ابتكارية وإبداعية.

وأوضحت الدكتورة عائشة الظاهري النائب المشارك لشؤون الطلبة: أن البرنامج المقام خلال الفترة من 18 يوليو ولغاية 5 أغسطس الجاري، يتضمن من 30 إلى 40 ساعة معتمدة لكل مسار من المسارات المعتمدة في البرنامج المطبق، وهي المسار الأول: مسار المجالات الإثرائية ويشمل علوم الفضاء وعلوم البيئة والاستدامة وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، بإشراف كل من الدكتورة خولة الكعبي أستاذ مشارك في قسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية، والدكتورة طريفة السميطي مساعد العميد لشؤون الطلبة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأما المسار الثاني فخصصت فعالياته لمجال الصناعات الثقافية والإبداعية، ويقام تحت إشراف الدكتور أحمد المنصوري، رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، فيما خصص المسار الثالث للدبلوماسية، ويقام تحت إشراف الدكتورة سعاد العريمي. رئيس قسم الحكومة والمجتمع في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، والمسار الرابع: مسار الابتكار وريادة الأعمال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز