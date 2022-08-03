شرطة رأس الخيمة تطلق حملتين مروريتين توعويتين

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أطلقت إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، حملتين توعويتين، الأولى الحملة الموحدة الثالثة لعام 2022 بوزارة الداخلية، تحت شعار «صيف بلا حوادث» والثانية الحملة الفرعية تحت شعار «تأكد من سلامة مركبتك تأمن» وذلك بمحطة تسجيل (إينوك) بحضور العميد الدكتور محمد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، والعميد أحمد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات رئيس لجنة التوعية المرورية بالمجلس المروري الاتحادي، والعقيد راشد الزعابي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وممثلي الشريكين الرئيسيين هيئة الموارد العامة، وشركة اينوك.

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