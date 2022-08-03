مركز شرطة حتا ينظم رحلة ترفيهية لأشبال الكشافة

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز شرطة حتا بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات المتمثلة بمفوضية كشافة دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، رحلة ترفيهية إلى سد حتا لأشبال الكشافة المشاركين في المخيم الصيفي تحت شعار «الكشفية تكنولوجيا وابتكار»، بهدف تنمية وصقل المهارات الكشفية لطلبة المدارس الحكومية، وذلك عبر البرامج والأنشطة الكشفية والترفيهية، والتعرف إلى الأماكن السياحية في منطقة حتا.

وأكد العقيد عبدالله راشد الهفيت، مدير مركز شرطة حتا بالوكالة، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة الذين هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل.

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