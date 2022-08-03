تفقد سير المقابلات للمتقدمين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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تفقد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، بحضور العميد دكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد الأستاذ الدكتور بطي محمد الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، سير المقابلات الشخصية للطلبة المرشحين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة 34، والدورة 7 للعنصر النسائي، وذلك في نادي الضباط في الجداف.

وكانت اللجنة قد باشرت منذ أول من أمس بمقابلة الطلبة ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين، والتي تتمثل في أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار المتقدم بنسبة لا تقل عن 75% أو في المسار العام بنسبة لا تقل عن 80%، وألا يكون قد مضى على حصوله عليها أكثر من عامين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق له الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية، أو بأية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل العمر عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد على واحد وعشرين عاماً، وألا يقل الطول عن (165) سم للذكور و(155) سم للإناث، ويتناسب مع وزنه.

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