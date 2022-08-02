استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على العين والظفرة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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مع استمرار تراكم السحب الركامية المحلية الممطرة على مناطق مختلفة من الدولة خاصة الجنوبية والشرقية وامتدادها إلى منطقة الظفرة، سقطت اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة على منطقة الظفرة في حميم وطريق حميم ـ ليوا وطريق مدينة زايد ـ ليوا وعلى العايف ووتييد وعرادة ومدينة زايد وما حولها وغياثي وحبشان وعتاب، كما سقطت أمطار متوسطة على منطقة أم غافة وغزيرة على صاع وملاقط وخطم الشكلة في العين، وكانت خفيفة على دفتا برأس الخيمة.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته من سقوط أمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية في بعض المناطق الشرقية والجبلية، وطالب بتوخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتجنب أماكن جريان الأودية والانزلاقات وتجمع المياه الناتجة عن استمرار سقوط الأمطار وكذلك تجنب ارتياد البحر لاضطراب الموج.

وسُجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم في جبل الظنة بمقدار 48.2 درجة مئوية عند الساعة 12 بتوقيت الإمارات، كما سجلت أقل درجة في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 4:15 صباحا.

من جهتها، أصدرت بلدية منطقة الظفرة إجراءات السلامة في حالات التقلبات الجوية، وأشارت إلى أهمية إيقاف الأنشطة المتعلقة بعمليات الرفع بواسطة الرافعات البرجية والمتحركة والمنصات المعلقة، والتأكيد من تأمين السقالات حسب المواصفات المعتمدة، والتنبيه على جميع العمال والمواطنين بالاجراءات اللازم اتخاذها وضرورة توخي الحيطة والحذر، وتثبيت الأسوار المؤقتة والحواجز البلاستيكية واللوحات حول مواقع العمل.

كما شددت بلدية الظفرة على أهمية من تأمين الرافعات البرجية حسب المواصفات المعتمدة للتأمين من الأحوال الجوية والرياح الشديدة، والتأكد من إيقاف عمليات الهدم والآليات اتلمستخدمة، وإيقاف جميع الاعمال في المناطق المرتفعة والمفتوحة وإيقاف حركة المعدات والمركبات الثقيلة، وإزالة جميع المواد المحتمل تطايرها والمناطق المفتوحة.

ويتوقع المركز الوطني أن تتراجع المنخفضات إلى الجنوب مرة أخرى اعتبارا من يوم الخميس المقبل مما يؤدي إلى ضعف الحالة الجوية وتراجعها عن المنطقة والدولة.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم غد "الأربعاء" مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكوّن السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتصل سرعتها إلى 60 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الخميس يكون الطقس مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتقل سرعتها إلى 45 كم/س.

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