وزارة الداخلية تدعو الجمهور إلى استقاء معلوماتها عن الحالة الجوية من المصادر الرسمية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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دعت وزارة الداخلية كافة فئات الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، والابتعاد عن التهويل ونشر وتداول الشائعات والاخبار غير الصحيحة خاصة عبر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية التيقن أولاً من الأخبار، حرصاً على سلامة الجميع، ومنعاً لبث المعلومات المغلوطة بين أفراد المجتمع.

وطمأنت الوزارة الجمهور بأن جميع الأجهزة المعنية والفرق المختصة على استعداد كامل للتعامل مع أي طارئ قد يحدث نتيجة تقلبات الطقس، وناشدهم في الوقت عينه، التعاون والالتزام التام بجميع اشتراطات الوقاية والسلامة التي تصدر من الجهات المعنية في الدولة، وذلك بحسب ما تقتضيه مجريات الحالة المناخية التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية.

وتفصيلاً، فقد أكد العميد الدكتور سالم الحبسي مدير إدارة الأزمات والكوارث بالعمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية، أن جميع الأجهزة والجهات الحكومية المعنية بالتدخل الميداني على أتم الجاهزية للتعامل مع أي حادث يمكن أن يقع جراء التقلبات المناخية في حالة الطقس على المناطق الشرقية والغربية من الدولة، وذلك ضمن خطط الاستعداد المعدة سلفاً، للتعامل مع أي تغيرات مناخية، قد تطرأ عادة مع سوء الأحوال الجوية.

وتابع : مع التوقعات بأن تشهد دولة الامارات حالة من عدم الاستقرار الجوي وهبوب رياح نشطة متفاوتة الشدة، قد تكون مصحوبة بأمطار رعدية شديدة خاصة على المناطق الشرقية والغربية من الدولة، مبيناً بأن وزارة الداخلية قامت برفع حالات الجاهزية والاستعداد بكافة قطاعاتها ووحداتها المتخصصة.

وبين العميد الدكتور سالم الحبسي، بأن الوزارة شرعت في ذات الإطار على تفعيل خطط الطوارئ التي تم اعدادها مسبقاً، للتعامل مع مثل هذه الحالات والتقلبات الجوية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

كما دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى الأودية وتجمعات المياه، وتجنب ارتياد الشواطئ والمناطق المائية والبحر، مع التأكيد على أهمية خفض السرعات على الطرق عامة والقريبة من مناطق هطول الامطار والسيول بشكل خاص.

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