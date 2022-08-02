جواز السفر الإماراتي يقلّص عدد دول التأشيرة إلى 24 دولة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفز جواز السفر الإماراتي مجدداً باعتباره الأقوى عالمياً والأول منفرداً، وحقق ثلاث نقاط جديدة للتأشيرة الحرة في أقل من شهر، ومكّن حامله من دخول 174 دولة حول العالم (119 دولة بدون تأشيرة، و55 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها عبر الإنترنت أو لدى الوصول) وبنسبة تزيد على 88% من دول العالم، كما قلّص عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة إلى 24 دولة فقط من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة، وذلك وفق آخر تحديث لموقع «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

وفي الوقت الذي وسّع فيه الجواز الإماراتي الفارق بينه وبين المركز الثاني في قائمة أقوى جوازات السفر في العالم إلى 4 نقاط للتأشيرة الحرة، خفض عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة بنسبة 12%.

وكان جواز السفر الإماراتي قبيل انتشار جائحة كورونا وحتى بدايات العام 2020، احتفظ بالمركز الأولى عالمياً من حيث القوة حسب التصنيف العالمي على موقع باسبورت إندكس وذلك منذ صعوده إلى المركز الأول في مطلع ديسمبر 2018، وكان يتيح الجواز لحامله دخول 178 دولة، منها 118 دولة بلا تأشيرة مسبقة، و60 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول للمطار.

وذكر المؤشر العالمي المتخصص في قياس قوة جوازات السفر لدول العالم أن المركز الثاني في القائمة وفق التحديث الأخير أصبحت تحتله جوازات إحدى عشر دولة بدخول 170 دولة حول العالم بدون تأشيرة وهي: ألمانيا، السويد، فنلندا، لكسمبورج، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا،، هولندا، النمسا وكوريا الجنوبية.

في حين تتربع جوازات 9 دول أخرى على المركز الثالث الذي يمنح حامله دخول 169 دولة بدون تأشيرة وهي جوازات كل من : الدنمارك والنرويج وبلجيكا والبرتغال وبولندا واليابان وأيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلاند، كما تحتل المركز الرابع في القائمة جوازات 6 دول وهي:مالطا وجمهورية التشيك و واليونان والمجر والمملكة المتحدة واستراليا وذلك بدخول 168 دولة دون تأشيرة فيما يحتل المركز الخامس في مؤشر أقوى جوازات السفر كل من سنغافورة وليتوانيا وسلوفاكيا وكندا بدخول 167 دولة من دون تأشيرة.

ويتذيل قائمة المؤشر العالمي وفق التحديث الأخير جواز السفر الأفغاني في المركز الأخير 88 بدخول 36 دولة دون تأشيرة، ثم الجواز السوري في المركز 87 بدخول 38 دولة، يليه الجواز العراقي في المركز 87 بدخول 39 دولة، ثم الجواز الباكستاني والصومالي مجتمعين في المركز 85 بدخول 43 دولة بدون تأشيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز