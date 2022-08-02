«الشارقة الخيرية» تقدم 9.1 ملايين درهم للمساعدات السكنية خلال النصف الأول

المصدر: (الشارقة - وام)

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قدمت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري مساعدات سكنية لصالح 5685 مستفيداً بتكلفة 9.1 ملايين درهم شملت ترميم وتأثيث بيوت عدد من الحالات غير المقتدرين، إلى جانب التكفل بسداد الرسوم الإيجارية عن آخرين من المتعثرين في السداد، وذلك ضمن المساعدات التي ترمي إلى توفير الحياة الكريمة لهم وشعورهم بالاستقرار السكني والمعيشي ويحفظ للأسرة ترابطها.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية لا تتوانى في تقديم المساعدة لمستحقيها وتدعو كافة المعوزين إلى تقديم طلبات المساعدة من خلال الموقع الإلكتروني، وكذلك التواصل المباشر مع مركز الاتصال عبر الرقم المجاني/ 80014 / للتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمساعدة.

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