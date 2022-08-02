«عجمان للإحصاء» يبدأ تحديث بيانات السكان عبر منصة العد الذاتي

المصدر: (عجمان - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز عجمان للإحصاء عن انطلاق تحديث بيانات السكان للعام 2022، عبر منصة العد الذاتي التابعة لمشروع التعداد السجلي، وذلك ابتداء من أمس، ولمدة شهر، لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات مفصلة ودقيقة عن سكان الإمارة، من أجل مساعدة متخذي القرار في حكومة عجمان من وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بالمجتمع نحو جودة الحياة وتعزيز الرفاهية.

وحثت الدكتورة ياسمين جودي المستشار الإحصائي الفني، رئيسة اللجنة الفنية للتعداد السجلي، جميع المواطنين والمقيمين في إمارة عجمان للاستجابة لمشروع العد الذاتي والتعاون والمشاركة، بتقديم المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة في الاستمارة المعدة لذلك، بالإجابة عن كل الأسئلة الواردة فيها وفقاً للمستندات والوثائق الرسمية، وقالت: إن أهم ما يميز منصة العد الذاتي هو الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية، التي ستمكن الأسر من إجراء عملية تحديث البيانات بأنفسهم وبشكل مباشر باستخدام رابط للدخول للمنصة سيتم إطلاقه من قبل مركز عجمان للإحصاء، عبر تطبيق معين أو بإرسال رسالة نصية، مشيرة إلى أن تحديث بيانات الأسر عبر المنصة الإلكترونية بدون زيارة الباحث الميداني للأسر، التي كانت بالسابق تعتمد على الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية، مما أسهم في تقليل الهدر في الوقت والجهد والمال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز