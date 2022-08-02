«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير تشيلي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تسلم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسخة من أوراق اعتماد باتريسيو دياز بروتون، سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة المساعد لسفير جمهورية تشيلي التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية تشيلي الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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