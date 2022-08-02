«أبوظبي للتوعية القانونية» يوسع حملة مكافحة المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

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توسعت الحملة التوعوية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» بدائرة القضاء، لتشمل عرض المواد التثقيفية والأفلام التوعوية في المراكز التجارية في أبوظبي، بهدف الوصول إلى شريحة واسعة من مختلف فئات المجتمع، لتعزيز المعرفة إزاء تلك المخاطر، بما يضمن تحقيق الدور الوقائي للحماية من الوقوع في براثن التعاطي والإدمان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف الحملة الموسعة التي انطلقت في شهر مايو الماضي وتستمر لمدة ستة أشهر، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ الثقافة القانونية ونشر الوعي المجتمعي، بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية أفراد المجتمع.

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