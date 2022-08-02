عبدالله المري: حريصون على الريادة بأعلى معايير الجودة العالمية

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس التميز المؤسسي، الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعدد من مديري الإدارات العامة ومجالس الشرطة.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على المضي قدماً في مسيرة الريادة والتميز وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، والهادفة إلى إسعاد المجتمع، وتعزيز تحقيق التطلعات والتوجهات والرؤى الحكومية، وتلبية توقعات المجتمع بالحصول على خدمات حكومية بأعلى درجات الكفاءة والفعالية.

واستعرض العقيد بدر بوسمره، مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، أمين سر المجلس، قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ وآخر المستجدات، إضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

مبادرات

كما استعرض العقيد بوسمره ما استجد في مبادرات دبي للتميز الحكومي، ومنها مبادرة «التميز المستدام»، التي تم اختيار شرطة دبي لمرحلة التطبيق التمهيدي فيها، بالإضافة إلى تقديم نبذة حول المبادرة الجديدة التي أطلقها برنامج دبي وهي مبادرة «شركاء الريادة» التي اختيرت فيها شرطة دبي جهة داعمة للجهات المشاركة في البرنامج، عبر تقديم خدمات التقييم المؤسسي وتنفيذ سلسلة من البرامج وورش العمل، وذلك بتشكيل فرق عمل تخصصية للعمل فيها، كما تم شرح مؤشرات أداء الجهات الحكومية المركزية المرتبطة بأداء شرطة دبي.

سبع نجوم

واستعرض المقدم ماجد البردان، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للتميز والريادة، خطة تأهيل مراكز الخدمة في شرطة دبي «سبع نجوم»، وفقاً لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وتطرق إلى مرحلة الاستعداد وجاهزية فرق العمل.

جائزة وزير الداخلية

وقدمت نوره المندوس، رئيس فرق التميز المؤسسي في شرطة دبي، البرنامج الزمني لجائزة وزير الداخلية للتميز لدورتها السادسة، والتي تضمنت 32 جائزة شرطية ومؤسسية، و15 جائزة وظيفية، وجائزة خارجية واحدة، إلى جانب استحداث فئات جديدة للجائزة، ومنها جائزة تمكين الشباب، وجائزة أفضل مؤسسة تعليمية شرطية.

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