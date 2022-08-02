6.3 ملايين استفسار يجيب عنها «رمّاس»

المصدر: دبي- وائل نعيم

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وظفت هيئة كهرباء ومياه دبي الذكاء الاصطناعي، في خدمة المتعاملين والرد على استفساراتهم المكتوبة أو من خلال المحادثة الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وذلك من خلال «رمّاس» موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي الذي تم إطلاقه في 2017، معلومات عن 203 خدمات من خدمات الهيئة، وأجاب «رمّاس» عن أكثر من 6.3 ملايين استفسار منذ إطلاقه حتى نهاية مايو 2022. كما بلغ عدد معاملات دفع الفواتير التي تم إجراؤها عبر «رمّاس» 7.024 معاملة، منذ إطلاق الخدمة حتى مايو 2022.

وسلط مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020 الضوء على «رمّاس» بوصفه إحدى التجارب الإماراتية المتميزة في التفاعل مع المتعاملين. وحلت دولة الإمارات في المؤشر في المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً.

محادثة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ «البيان»: يعمل «رمّاس»، موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، على خدمة المتعاملين والرد على استفساراتهم المكتوبة أو من خلال المحادثة الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. ويتوفر «رمّاس» من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصة مساعد غوغل، والروبوتات، إضافة إلى منصة «واتساب بزنس» على الرقم (046019999)، حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة توثق حسابها عبر المنصة.

قنوات ذكية

وأردف الطاير: أطلقت الهيئة «رمّاس» في إطار استراتيجيتها لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها وخدماتها. ويسهم «رمّاس» في تشجيع المتعاملين على استخدام القنوات الذكية وتقليل عدد المراجعين ودعم التبني الذكي في الهيئة الذي بلغت نسبته 98.89% خلال الربع الأول من العام 2022.

خدمات

وأشار إلى أن «رمّاس» يوفر معلومات عن 203 خدمات من خدمات الهيئة، مثل إدارة الإمداد، قنوات دفع الفواتير، ونصائح عامة حول الاستدامة وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وغيرها. ويقدم كذلك 11 من الخدمات الإجرائية، مثل خدمة «الدفع السهل» وعروض «متجر ديوا»، إضافة إلى المشاركة في مؤشر سعادة توفير الخدمات على مدار الساعة ومؤشر سعادة المتعاملين.

ويمكن لبناة المشاريع من الاستشاريين والمقاولين عبر «رمّاس» أيضاً تتبع طلباتهم المتعلقة بخدمات شهادات عدم الممانعة (شهادة عدم الممانعة للبناء - كهرباء/‏‏‏‏‏مياه؛ شهادة عدم الممانعة للهدم- كهرباء/‏‏‏‏‏مياه؛ شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية؛ شهادة عدم الممانعة للتوصيلات الشمسية) وخدمات شبكة المياه وخدمات شبكة الكهرباء (الحصول على توصيلات الكهرباء/‏‏‏‏‏المياه، تعديل في شبكة الكهرباء/‏‏‏‏‏المياه، «الناموس»، الحصول على توصيلات الكهرباء لأغراض التشطيب)، إلى جانب خدمة توصيلات الطاقة الشمسية للمباني وغيرها.

خصائص

كما يقدم «رمّاس» كذلك خصائص تشمل قاموساً للمصطلحات وقائمة تفاعلية متطورة. وتسهم الخدمة في تنفيذ العديد من المعاملات مثل دفع الفواتير والاستفسار عنها، وتتبع حالة طلب تشغيل الكهرباء والمياه وطلبات التوصيلات الجديدة للمقاولين والاستشاريين، وتتبع حالة الطلبات، إلى جانب الاستفسار حول الوظائف، مما يعزز جودة الخدمة وتوسيع مجالاتها.

ابتكار

قال معالي سعيد الطاير: أسهم «رمّاس» في فوز هيئة كهرباء ومياه دبي عام 2021 بإحدى «جوائز الابتكار العالمية» في فئة الخدمات والحلول المبتكرة. وتنظم مؤسسة «إنتربرايز آسيا» «جوائز الابتكار العالمية»، وتهدف إلى تكريم المؤسسات المتميزة في مجالات الخدمات المبتكرة، وريادة الأعمال، والاستدامة، ونشر ثقافة الابتكار. كذلك حصدت الهيئة عن «رمّاس» جائزتين من جوائز التميز العالمي في التصميم المؤسسي والرقمي 2020 من مؤسسة آي سي إم جي «ICMG» العالمية، ضمن فئة تقنية المعلومات الرقمية- حلول التمكين بالذكاء الاصطناعي وفئة أفضل تصميم رقمي لوظائف الدعم.

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