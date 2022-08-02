بلدية أبوظبي تفتتح «حديقة المعرض النباتي»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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افتتح سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، «حديقة المعرض النباتي» بالقرب من المبنى الرئيسي لبلدية مدينة أبوظبي، كمعرض نباتي يحتوي على معظم أنواع النباتات، والأشجار، وشجيرات الزينة المستخدمة في أعمال التجميل الطبيعي في أبوظبي.

يأتي هذا المشروع ضمن إطار مبادرات بلدية مدينة أبوظبي ممثلة ببلدية مركز المدينة، وبالتنسيق والتعاون بين إدارة الخدمات الفنية ومجموعة المقاولين والاستشاريين العاملين في تشغيل وصيانة أصول التجميل الطبيعي.

وتهدف المبادرة إلى تعريف أفراد المجتمع بأنواع الأشجار والنباتات المستعملة في التجميل الطبيعي، مما يعزز مستوى الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة عليها والتشجيع للمساهمة في التشجير، واستخدام مواد معاد تدويرها أو إعادة استخدامها، ويخدم المعرض معظم شرائح المجتمع من القاطنين داخل أبوظبي وخارجها، بالإضافة إلى زوار العاصمة.

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