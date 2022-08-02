«مبادرات محمد بن راشد العالمية» تقدم 50 ألف طرد غذائي للمتأثرين بالحالة الجوية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن تقديمها دعماً غذائياً للمتأثرين بتداعيات الحالة المناخية الاستثنائية التي سيطرت على المناطق الشرقية للدولة خلال الأسبوع الماضي، يتمثل بتقديمها 50 ألف طرد غذائي و10 آلاف بطاقة تموينية للمتضررين وخاصة من فئة العمّال.

وتقدم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتنسيق مع بنك الإمارات للطعام، وجمعية الفجيرة الخيرية، الدعم المباشر للأسر والأفراد المتضررين من تداعيات الأمطار في المنطقة الشرقية خاصة في الفجيرة.

وتوفر المبادرة الدعم الإغاثي بصيغتين؛ حيث توفر 10,000 بطاقة تموينية وتمكّن حامليها من تسوق المواد الأساسية التي يحتاجونها في متاجر محددة، فيما توفر الصيغة الثانية الدعم للأفراد والعاملين المتضررين على شكل سلال غذائية بواقع 50 ألف سلة غذائية.

تكامل

وتتكامل مبادرة الدعم العاجل مع مبادرات التطوع والمساهمة في الأعمال الخيرية والإنسانية وريادة العمل المجتمعي لدى الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات الذين حرصوا خلال الفترة الماضية على سرعة الوصول بكافة أشكال الدعم والمساندة إلى المتأثرين بالأمطار القياسية .

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