أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة بالإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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سقطت أمس أمطار على وادي الحلو وفلي ومليحة بالشارقة، ومتوسطة على مصفوت بعجمان، وعلى حتا في دبي، وفي منطقة الظفرة على بوحصا بينونة وحرس حدود الجزيرة وغياثي، والمنيعي وجريان سد شوكة والليات برأس الخيمة.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق الجيمي والفوعة والهيلي في العين، وعلى شارع الشيخ زايد بالفجيرة وعلى عجمان في مزيرع. وتتعرض مناطق الدولة لحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لتراكم السحب الممطرة مصحوبة بأمطار مختلفة الشدة وتكون رعدية أحياناً.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من سقوط أمطار مختلفة الشدة وغزيرة تؤدي إلى جريان الأودية على بعض المناطق الشرقية والجبلية، وطالب بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب أماكن جريان الأودية والانزلاقات وتجمع المياه الناتجة عن استمرار سقوط الأمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق الشرقية والجبلية.

وقال المركز الوطني للأرصاد: إن المنخفضات السطحية والعلوية تقدمت منذ صباح يوم الاثنين من الجنوب باتجاه الشمال، مع تدفق الكتل الهوائية الرطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة على مناطق مختلفة من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً، وتمتد أيضاً على منطقة الظفرة وتكون مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، وذلك نتيجة للحركة التذبذبية لخط الالتقاء المداري ITCZ الذي يتحرك باتجاه شمال الجزيرة العربية ثم يتراجع إلى الجنوب.

ومن المتوقع أن يكون الطقس حتى يوم 4 أغسطس الجاري غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون السحب الركامية الممطرة، وتكون مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، وتبدأ من بعد الظهر وتمتد إلى أول الليل على فترات. ونوه المركز الوطني للأرصاد إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة، وسيستمر بالموافاة بآخر المستجدات، وناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

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