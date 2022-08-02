فيضان سد وادي شوكة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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شهدت المناطق الجنوبية في رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضان سد وادي شوكة، وفق الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، كما جرت الأودية الجبلية بالمناطق المجاورة، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء تلك المناطق ما ينذر بسقوط مزيد من أمطار الخير.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، أفراد المجتمع وعشاق المناطق الطبيعية بعدم الاقتراب من المواقع الجبلية والسدود المائية، في ظل التوقعات بسقوط أمطار مختلفة الشدة وجريان الأودية على بعض المناطق الشرقية والجبلية، مؤكداً على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب مواقع جريان الأودية والانزلاقات التي تساهم بها شدة جريان مياه الأمطار.

وشهدت منطقتا شوكة والمنعي بالمناطق الجنوبية لإمارة رأس الخيمة، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة ساهمت بارتفاع منسوب المياه المخزنة خلف سد وادي شوكة، مما أدى إلى فيضانه، كما جرت الشعاب والأودية الجبلية بتلك المناطق.

من جانبها وضعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، آلياتها للتدخل السريع في حال حدوث تجمعات لمياه الأمطار وخاصة بالمناطق السكنية، استمراراً لحالة الاستنفار وفق الخطة التي وضعتها الدائرة، حيث شهدت الإمارة خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة، قامت على أثرها الفرق الهندسية بفتح الطرق المتضررة، وإزالة آثار جريان الأودية والمخلفات الصلبة من الطرق، وصولاً إلى سحب 8 ملايين و275 ألف جالون من مياه الأمطار، مؤكداً على سرعة الاستجابة للبلاغات التي استقبلتها غرفة الطوارئ بالدائرة عبر الرقم المجاني 8008118.

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