أبو الغيط يدشن تصميم منطاد جامعة الدول العربية

المصدر: القاهرة - وام

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دشن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه أول من أمس بمقر الأمانة العامة في القاهرة فريق منطاد الإمارات برئاسة الكابتن طيار عبدالعزيز ناصرالمنصوري، تصميم منطاد جامعة الدول العربية الذي سيطلقه منطاد الإمارات خلال الأشهر المقبلة في جميع الدول العربية بهدف تعزيز روح الانتماء العربي وخلق مناخ عربي يعرف من خلاله الشباب العربي على إنجازات الدول العربية على الساحتين الإقليمية والدولية في مختلف المجالات.

وأشاد أبو الغيط بالجهود الجبارة لإنجازات ومبادرات فريق منطاد الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي ولما يقوم به من عمل يهدف إلى نشر روح التسامح والتواصل بين شعوب دول الوطن العربي ودول العالم بجميع ثقافاته ومعتقداته.

وقال أبو الغيط خلال اللقاء إن العمل العربي المشترك هو جزء من نسيج حكومة وقيادة وشعب الإمارات وهو حصاد لزرع وغرس مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي يجسده الحرص الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أصبح ضميراً للقائد العربي الحريص على خلق جيل متسلح بالعلم والتعليم وشخصية عربية فذة قدم الكثير للوطن العربي وللشباب الإماراتي والعربي.

ومن جانبه قال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات، إن مبادرة منطاد جامعة الدول العربية هي الأولى من نوعها منذ قيام الجامعة وقد اختار منطاد الإمارات بزوغ اليوم الأول من العام الهجري الجديد للإعلان عن إطلاق منطاد جامعة الدول العربية حرصاً من طاقم الفريق على نشر رسالة قادة وشعوب الدول العربية إلى جميع دول العالم بهوية عربية تسجل أولى لوحاتها خلال اليوم الأول من العام الهجري العربي 1444هـ.

وأضاف المنصوري أنه تم اختيار سبتمبر المقبل لإعلان جدول الطيران في الدول العربية والتعريف بالدولة العربية الأولى التي سوف تحتضن مهرجان العرب للمناطيد الأول من نوعه على الصعيد الإقليمي والدولي وإطلاق خط السير الذي سوف يتضمن 3 مسارات جوية وأرضية بمشاركة منطاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «ضمير الاتحاد».

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