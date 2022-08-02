محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان رئيسي الاتحاد السويسري وبنين

المصدر: (أبوظبي - وام )

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى إيغناسيو كاسيس، رئيس الاتحاد السويسري، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس إيغناسيو كاسيس.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برقية تهنئة مماثلة إلى باتريس تالون رئيس جمهورية بنين.

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