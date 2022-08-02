الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من اليوم الأربعاء إلى يوم الأحد على النحو التالي:
الثلاثاء
الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً – سحب ركامية ممطرة شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً – سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس
الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً – فرصة تكون سحب ركامية ممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة
الطقس: صحو إلى غائم جزئي – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت
الطقس: صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.