الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من اليوم الأربعاء إلى يوم الأحد على النحو التالي:

الثلاثاء

الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً – سحب ركامية ممطرة شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً – سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً – فرصة تكون سحب ركامية ممطرة بعد الظهر على بعض المناطق الشرقية والجنوبية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الجنوبية قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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