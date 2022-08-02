«رافد» تطلق «فحص الأمان الصيفي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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كشفت شركة رافد لحلول المركبات عن المشروع المشترك بين الشارقة لإدارة الأصول وشركة «أو دبليو إس أوتو»، عن إطلاق مبادرة «فحص الأمان الصيفي» من خلال ورشة عمل أوتو إكسبريس، حيث ستبدأ خدمات الورشة لمدة يومين في 7 و8 أغسطس الجاري.

ويعتبر «أوتو إكسبريس» مركز خدمة مُتخصصاً في إصلاح وصيانة المركبات، على مساحة 50.000 متر مربع.

وقام المركز خلال هذا العام بصيانة وإصلاح ما يزيد على 8500 مركبة. وحرصاً من المركز، قد تقرر تقديم فحص أمان صيفي لمركبات الجمهور خلال أشهر الصيف الحارة.

وتوفر «أوتو إكسبريس» مجموعة متنوعة من الخدمات بناءً على متطلبات العملاء، وتتنوع خدمات فحص الأمان الصيفي لتشمل فحص مكيف الهواء، وفحص البطارية، وفحص الإطارات مجاناً في مقره في منطقة العزرا بالشارقة.

وأضاف سالم سعيد المدفع، الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن في رافد نأخذ الخدمات المُقدمة إلى عملائنا على محمل الجد، وذلك كجزء من المسؤولية الاجتماعية لشركتنا، ونعمل باستمرار لضمان سلامة عملائنا ومركباتهم، لا سيما خلال هذه الأشهر الحارة من العام، وقد تم إطلاق مبادرة فحص السلامة الصيفي تماشياً مع التوجهات العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأشار إلى أنه بجانب فحص السلامة الصيفي، يمكن للعملاء حجز خدمات ورشة «أوتو إكسبريس»، من خلال تطبيق رافد الذكي، كما تشمل الخدمات أيضاً تغيير زيوت المحركات والفلتر الخاص به وغسيل المركبة والأعمال الكهربائية والميكانيكية.

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