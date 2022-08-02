«طرق دبي» تعيد 2960 معثورة إلى أصحابها في الربع الأول من 2022

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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بلغ عدد المعثورات في مركبات الأجرة والحافلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال الربع الأول نحو 2960 قطعة متنوعة كان أغلبها عبارة عن حقائب ومجوهرات ومبالغ مالية وهواتف متحركة، والتي عملت الهيئة على إرجاعها لأصحابها سواء بالتواصل مع المتعاملين بعد تقديم بلاغات فقدان لمركز الاتصال التابعة للهيئة أو عبر التنسيق مع مراكز شرطة دبي، التي تتولى متابعة تسليم بعض المفقودات.

تسليم المتعامل

وأوضحت الهيئة أن الزمن المستغرق لتسجيل المعثورات في نظام البلاغات لا يتجاوز 24 ساعة وذلك حسب حالة البلاغ من قبل مركز الاتصال، وفي بعض في الحالات القصوى يتم تسليم المتعامل ما فقده بنفس اليوم في حال حضوره إلى المكتب المختص وذلك بالتنسيق مع المعنيين في شرطة دبي، مشيرة إلى أنه يتم تسجيل المعثورات في نظام إلكتروني موحد مذكور فيه جميع البيانات الأساسية ومواصفات القطعة مع صورتها في النظام، والذي ينعكس مباشرة في نظام مركزي يحتوي على قاعدة بيانات لجميع المعثورات من خلال موظفي القسم، ومن ثم يقوم المشرف المناوب في المحطات بالتأكد من مطابقة القطعة مع البيانات المسجلة في النظام ويحرص على نقلها إلى مكتب المعثورات، حيث يتم إعادة التدقيق عليها وحفظها لحين تسليمها للمتعامل.

إغلاق البلاغ

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم استلام البلاغ من موظفي مركز الاتصال 8009090، ويتم إدراج البلاغ في النظام والتنسيق مع مكتب المعثورات عند العثور على القطعة، ومن ثم يتم مراجعة البلاغ من موظفي مكتب المعثورات والتواصل مع العميل هاتفياً للإفادة حول استلام القطعة وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ويتم حفظها في القسم المختص لحين تسليمها للعميل وإغلاق البلاغ وفق الإجراءات المتبعة في الهيئة.

هوية

وذكرت الهيئة أنه يتطلب لتسليم المعثورات حضور المتعامل لمكتب المفقودات للتأكد من هوية المتعامل وأنه صاحب القطعة من خلال إحضار نسخة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر لتسليم المعثورة وذلك تحت إشراف المعنيين من شرطة دبي، ويتم تسليم المعثورات إلى المتعامل بعد التأكد من أنه مالكها الأصلي، حيث أعادت مؤخراً لأحد المتعاملين من المملكة العربية السعودية بنفس يوم سفره متعلقات شخصية وهي عبارة عن محفظة تحتوي على جواز سفر وهوية سعودية ورخصة قيادة ومبلغ مالي في إحدى وسائل النقل الجماعي، حيث تم العثور على المفقودات وتسليمها عن طريق مركز شرطة الراشدية، وبحضور أفراد أمن المواصلات واتخاذ الإجراءات المتبعة لضمان استلام المتعامل للمعثورة، الأمر الذي مكنه من السفر بنفس اليوم على إحدى رحلات الطيران.

كما أعادت لمتعامل آخر مبلغاً مالياً بقيمة 99 ألف درهم عثر عليها من قبل أحد سائقي خطوط عبر المدن إلى أبوظبي من محطة الغبيبة للحافلات وتم التسليم للمتعامل وتكريم السائق لأمانته، إضافة إلى ذلك سلمت الهيئة هاتفاً إلى أحد أقرباء متعامل فقده عند زيارته للدولة.

معايير

أشارت «طرق دبي» إلى أنه لتحقيق أعلى معايير الشفافية قامت بتركيب كاميرات المراقبة في كافة الحافلات وحرم محطات الحافلات وذلك حرصاً على متابعة المفقودات والمعثورات ولضمان وصولها إلى ملاكها، كما تقوم الهيئة بتكريم السائقين لأمانتهم وتعاونهم وتشجيعهم على المبادرة للإبلاغ عما يتم العثور عليه في وسائل النقل.

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