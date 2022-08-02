«الهيئة» تنال تجديد مواصفة آيزو الحوكمة المؤسسية لتقنية المعلومات

المصدر: دبي - البيان

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تمكنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من تجديد شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو ISO-IEC 38500:2015 التي سبق وأن حصلت عليها في عام 2019، لتكون جهة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الحصول على شهادة المطابقة لهذه المواصفة التي تعتبر معياراً عالمياً للحوكمة المؤسسية في مجال تقنية المعلومات. وقد تم ذلك بناءً على التدقيق الذي أجرته سيرتفيكيشن بارتنر جلوبال (CPG)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إصدار شهادات الجودة والمعايير والتقييس العالمية.

تطور

وقال موسى الرئيسي، مدير إدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات في هيئة الطرق المواصلات: «تعتبر الهيئة سبّاقة في استيفاء متطلبات المواصفة العالمية، حيث إن هذا الإنجاز يعكس مستوى التطور الذي حققته في هذا المجال، واستمرارية نهجها في رفع مستوى نضج حوكمة التقنيات بما يدعم الغاية الاستراتيجية السابعة تميز هيئة الطرق والمواصلات، ويساهم أيضاً في تحقيق أهداف الحوكمة المؤسسية من حيث إدارة الاستثمارات في محفظة المشاريع التقنية والخطط التشغيلية ذات الصلة بأعلى جودة وضمن مستوى مخاطر محدود، مع مراعاة ترشيد التكاليف المالية المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن مراعاة مصالح جميع المعنيين».

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