«العربي للدراسات الجينية» ينظم الدورة العلمية «مينا - مايو»

المصدر: (دبي - البيان)

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ينظم المركز العربي للدراسات الجينية، التابع لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، في الأول من أكتوبر المقبل النسخة الثانية من الدورة التدريبية العلمية «مينا - مايو» المتخصصة في علم العضلات، وذلك بالتعاون مع معهد «ميولوجي» الفرنسي.

وتعتبر الدورة التدريبية التي تستمر لـ 3 أيام بدبي نسخة مصغرة من المدرسة الصيفية التي يجريها معهد «ميولوجي» في باريس سنوياً وهي موجهة للأطباء والمتخصصين في علم الأعصاب للبالغين والأطفال وعلم الوراثة البشرية والعلاج الطبيعي وطب الأطفال.

وقال الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية، إن الدورة ستسلط الضوء على آخر المستجدات في علم الأعصاب والاعتلال العصبي الوراثي والاعتلال العضلي الأيضي ومتلازمات الوهن العضلي والاستشارات الوراثية والعلاجات الجديدة.

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