«وام» و«يونا» ينظمان ورشة عمل للتعريف بالكونغرس العالمي للإعلام

المصدر: جدة - وام

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نظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا»، أمس، ورشة عمل افتراضية لوكالات الأنباء الأعضاء في الاتحاد للتعريف بـ «الكونغرس العالمي للإعلام»، وذلك بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام» وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك».

شهدت الورشة مشاركة ممثلي أكثر من 40 وكالة أنباء رسمية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى وكالات الأنباء في الدول التي تتمتع بصفة مراقب في المنظمة وبانتشار جغرافي يغطي أربع قارات.

تناولت الورشة الانعكاسات الإيجابية المنتظرة للحدث الإعلامي العالمي، الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، كشف محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» في كلمة ألقاها نيابة عنه علي يوسف السعد نائب مدير عام «وام» بالإنابة، أن الكونغرس العالمي للإعلام سيجمع نخبة عالمية من صناع الإعلام في المجالات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والوسائط المتعددة والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار في محتوى مواقع التواصل الاجتماعي.

ابتكارات

أكد محمد جلال الريسي أن الكونغرس سيساعد عبر جلساته الحوارية ونقاشاته التفاعلية في تحديد فرص وتحديات المؤسسات والشركات الإعلامية، وإيجاد الحلول والابتكارات الفاعلة، ورسم الملامح المستقبلية التي تخدم الجوانب الإعلامية المتعددة، لافتاً إلى أنه سيكون للكونغرس أيضاً دور محوري في تمكين الأعمال المبتكرة.

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