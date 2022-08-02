165 مرة تضاعف عدد سكان دبي بين عامي 1950 و2020

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تضاعف عدد السكان في إمارة دبي بين عامي 1950 و2020 نحو 165 مرة، ويتوقع أن يصبح عدد سكان الإمارة في عام 2040 نحو 5.8 ملايين نسمة، وذلك وفقاً لأنفوجرافيك عن النمو السكاني في دبي بين 1950 والمتوقع في 2040، نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي على «تويتر».

وبلغ عدد سكان دبي في عام 1950 نحو 20 ألف نسمة ليرتفع إلى 40 ألف نسمة في عام 1960، ثم إلى 73 ألف نسمة في عام 1970، وارتفع في عام 1980 إلى 254 ألف نسمة، وبعدها ارتفع عدد سكان الإمارة في عام 1990 إلى 473 ألف نسمة، ليصل عدد السكان في عام 2000 إلى 907 آلاف نسمة.

وفي عام 2010 بلغ عدد سكان الإمارة نحو 1.8 مليون نسمة، ليرتفع ويصبح في عام 2020 نحو 3.3 ملايين نسمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز