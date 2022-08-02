«بيت الخير» تساعد 186 مريضاً بـ 7.3 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

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قدمت جمعية بيت الخير المساعدة لـ 186 مريضاً من خلال تخصيص 7 ملايين و300 ألف درهم عبر برنامجها الإنساني الإذاعي «زايد الخير»، والذي مضى على إطلاقه قرابة الـ 3 سنوات.

مساعدة

وذكرت الجمعية في بيان لها: أنها قدمت خلال النصف الأول من هذا العام مليونين و100 ألف درهم لمساعدة 56 مريضاً عبر 26 حلقة إذاعية من أصل 98 حلقة بثت منذ انطلاق البرنامج.

منصة

ويعتبر برنامج «زايد الخير» والذي يبث رسائله عبر أثير إذاعة الأولى منصة إعلامية وإنسانية مهمة تهدف لنجدة المرضى الذين يعيشون ظروفاً ومعاناة صحية حرجة، تضطرهم لإجراء عمليات جراحية عاجلة أو القيام بإجراءات طبية وتشخيصية مكلفة، أو شراء وتركيب أجهزة سمعية وحركية تعويضية، أو توفير أدوية علاجية باهظة الثمن.

زايد الخير

ويبث البرنامج أسبوعياً مساء كل خميس من الـ 4 وحتى الـ 6 مساءً، مع ساعة يومية في شهر رمضان، وتتناوب «بيت الخير» في تقديمه مع جمعية دبي الخيرية، التي اتفقت مع «بيت الخير» على رعاية برنامج إذاعي أسبوعي مشترك باسم «زايد الخير» كبرنامج إنساني هادف، لجمع التبرعات بهدف دعم المشاريع الخيرية ونجدة المرضى المعسرين، الذين تفوق كلفة علاجهم 20 ألف درهم، ووقع اختيار الجمعيتين على إذاعة الأولى التي تبث على التردد 107.4، كونها تحظى بمتابعة المستمعين في إمارة دبي بنسبة عالية.

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