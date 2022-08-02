عمار النعيمي يستقبل القنصل العام السعودي

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم أمس عبدالله بن منصور عبدالله المطوع قنصل عام المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان خلال اللقاء بالقنصل العام للمملكة العربية السعودية، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح والسداد في أداء مهام عمله الجديد بما يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف الميادين. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقة المتينة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في العديد من المجالات.

ومن جانبه، أعرب القنصل العام السعودي عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية وبما تشهده الدولة عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة.

حضر اللقاء الشيخ حميد بن عمار النعيمي، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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