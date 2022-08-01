رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء رومانيا

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالا هاتفيا من معالي نيكولاي تشيوكا رئيس وزراء جمهورية رومانيا الصديقة بحثا خلاله علاقات التعاون بين دولة الإمارات ورومانيا وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وتناول الجانبان مسارات العمل المشترك خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية ناجحة بين البلدين ويرسخ علاقاتهما في ظل ما تشهده من تطور مستمر.

و تطرق الاتصال أيضا إلى أهمية دور اللجنة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعين العام والخاص والتي عقدت اجتماعها خلال شهر يونيو الماضي في أبوظبي

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