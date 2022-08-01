تضاعف عدد سكان دبي 165 مرة بين عامي 1950 و2020

المصدر: البيان

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تضاعف عدد سكان دبي 165 مرة بين عامي 1950 حيث كان عدد السكان 20 ألف نسمة وعام 2020 حيث بلغ عدد السكان 3.3 ملايين نسمة.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر تويتر انفوجرافيك يوضح النمو السكاني في دبي بين عامي 1950 والمتوقع في عام 2040.

وأظهر الانفوجرافيك أن عدد السكان في عام 1950، كان 20.000 نسمة بينما في عام 1960 وصل عدد السكن إلى 40.000 نسمة وفي عام 1970 وصل عدد السكان إلى 73.000 ألف نسمة وفي العام 1980 وصل عدد السكان إلى 254.000 نسمة، وفي عام 1990 كان عدد السكان 473.000 نسمة، وفي العام 2000 بلغ عدد السكان 907.000 نسمة، بينما وصل في عام 2010 إلى 1.8 مليون نسمة، وفي 2020 وصل إلى 3.3 ملايين نسمة.

وأوضح الانفوجرافيك أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان دبي في 2040 ، 5.8 ملايين نسمة.

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