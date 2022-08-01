شرطة دبي تباشر إجراء المقابلات مع المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية

المصدر: دبي - البيان

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ترأس العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، لجنة المقابلات الشخصية، باستقبال خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة 34، والدورة 7 من العنصر النسائي.

وباشرت لجنة المقابلات الشخصية في نادي الضباط بمنطقة الجداف، مقابلة الطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي ممن استوفوا الشروط.

شروط

وأكد العميد الدكتور صالح عبد الله مراد، أن اللجنة باشرت مقابلة الطلبة ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين، والتي تتمثل في أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار المتقدم بنسبة لا تقل عن 75% أو في المسار العام بنسبة لا تقل عن 80%، وألا يكون قد مضى على حصوله عليها أكثر من عامين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق له/لها الحكم عليه/ها بعقوبة سالبة للحرية في جناية، أو بأية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل العمر عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد على واحد وعشرين عاماً، وألا يقل الطول عن (165) سم للذكور و(155) سم للإناث، ويتناسب مع وزنه، واجتياز برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأن يكون الطالب حاصلاً في اختبار الإمارات القياسي – للغة الإنجليزية (Emsat Achieve) على 1100 أو ما يعادلها من شهادة TOFEL بمعدل 500 درجة أو شهادة ILETS بمعدل 5 درجات، وأن يكون الطالب حاصلاً على اختبار الإمارات للقبول الجامعي – اللغة العربية – ( Emsat ) على 1000 درجة. لافتاً إلى أن شروط الاختيار للطلبة والطالبات المرشحين للالتحاق بشرطة دبي، تتمثل في اجتياز الاختبارات الذكية بنجاح، واجتياز الفحوص الطبية بنجاح.

مميزات

من جهته، بيّن المقدم حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف، أن هنالك العديد من المميزات تمنح للمرشح بعد قبوله في شرطة دبي، ومن ضمنها مكافأة شهرية، والحصول على بطاقة الخصومات (إسعاد) وغيرها من المميزات الأخرى، ولن يتم النظر في الطلبات غير المستوفية للشروط المذكورة، منوهاً بالاتصال بالرقم 901 لمن يرغب بمزيد من الاستفسارات.

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