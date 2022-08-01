طقس الإمارات غداً.. مغبر و غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام ، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر ، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة.

و أوضح المركز في - بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 / 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثاني عند الساعة 03:40 و الجزر الأول عند الساعة 09:56 و الجزر الثاني عند الساعة 21:47.

و في بحر عمان: يكون الموج خفيفاً و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:40 و المد الثاني عند الساعة 00:47 و الجزر الأول عند الساعة 19:02 والجزر الثاني عند الساعة 06:32.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 35 75 35

دبي 42 32 80 35

الشارقة 40 32 60 30

عجمان 40 32 75 30

أم القيوين 42 32 60 35

رأس الخيمة 41 33 65 30

الفجيرة 40 33 90 35

العين 42 34 75 30

ليوا 44 32 55 20

الرويس 43 31 65 30

السلع 41 31 70 30

دلما 40 33 75 25

طنب الكبرى 33 32 90 40

طنب الصغرى 33 32 90 40

أبو موسى 33 32 85 55

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