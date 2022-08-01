الفرق التطوعية بالفجيرة تعلق أعمالها مؤقتاً

المصدر: الفجيرة – أحمد ابوالفتوح

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أكدت اللجنة المسؤولة عن الفرق التطوعية العاملة بإمارة الفجيرة، لـ "البيان" تعليق أعمال تنظيف شوارع الإمارة، مؤقتاً خلال الفترة المسائية من مساء اليوم والفترة الصباحية من الغد "الاثنين، لضمان سلامة المتطوعين، في ظل موجة الأمطار الجديدة التي قد تشهدها المناطق الشرقية للدولة.

وأكد خالد الطنيجي مدير برنامج "ساند" بمؤسسة الإمارات، في اتصال هاتفي، أن الأعمال التطوعية توقف بصورة مؤقتة في انتظار ما تسفر عنه موجة الأمطار الجديدة القادمة حالياً باتجاه إمارة الفجيرة، وذلك لضمان سلامة الفرق التطوعية وأفراد المجتمع المشاركين في أعمال تنظيف الشوارع، لافتاً إلى أن مبادرة "معكم يداً بيد" واصلت أعمالها صباح اليوم في تنظيف منطقتي مسجد الشيخ زايد بالفجيرة، ومنطقة سكمكم.

وأشاد الطنيجي، بزيارة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، للمتطوعين في مقر مركز الفجيرة للمعارض، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتقديم أشكال الدعم اللوجستي والميداني كافة ومتابعة الفرق التطوعية في الفجيرة والوقوف على احتياجاتها بما يسهم في تسهيل تواجدها ميدانيًا بشكل فاعل.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، خلال الزيارة، للمتطوعين المنضمين إلى المبادرة الوطنية المجتمعية الشاملة التي أطلقها مكتب سمو ولي عهد الفجيرة "معكم يدًا بيد" للتعامل مع نتائج الأحوال الجوية التي تعرضت لها الإمارة خلال الأيام الماضية، والجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق التطوعية بقادتها وأفرادها في جميع المهام الموكلة إليهم، وعملها المتواصل في عمليات التنظيف وإزالة الأضرار ومتابعة الأسر المتأثرة ما يؤكد تلاحم أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وتكاتفهم في مختلف الظروف.

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