سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة من الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تسقط أمطار غزيرة حاليا على وادي الحلو بالشارقة ومتوسطة على مصفوت بعجمان وعلى حتا في دبي وفي منطقة الظفرة على بينونة وحرس الجزيرة وغياثي، والمنيعي برأس الخيمة.

وتتعرض مناطق الدولة لحالة من حالات عدم الاستقرار الجوي نتيجة لتراكم السحب الممطرة مصحوبة بأمطار مختلفة الشدة قد تكون رعدية أحيانا.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من سقوط أمطار مختلفة الشدة وغزيرة تؤدي إلى جريان الأودية على بعض المناطق الشرقية والجبلية، وطالب بتوخي اقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أماكن جريان الأودية والانزلاقات وتجمع المياه الناتجة عن استمرار سقوط الأمطار مختلفة الشدة على بعض المناطق الشرقية والجبلية.

قال المركز الوطني للأرصاد إن المنخفضات السطحية والعلوية تتقدم من الجنوب باتجاه الشمال، مع تدفق الكتل الهوائية الرطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار تتكون السحب الركامية المحلية الممطرة على مناطق مختلفة من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً وتمتد ايضاً على منطقة الظفرة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، وذلك نتيجة للحركة التذبذبية لخط الالتقاء المداري ITCZ الذي يتحرك باتجاه شمال الجزيرة العربية ثم يتراجع إلى الجنوب

ويتوقع المركز أن تتراجع المنخفضات إلى الجنوب مرة أخرى اعتبارا من يوم الخميس المقبل مما يؤدي إلى ضعف الحالة الجوية وتراجعها عن المنطقة والدولة .

ويكون الطقس من اليوم الاثنين وحتى الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون السحب الركامية الممطرة تكون مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية والغربية تبدأ من بعد الظهر وتمتد إلى أول الليل على فترات، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب الركمية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان قد يضطرب أحيانا مع السحب..

ونوه المركز الوطني للأرصاد إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاتكم بآخر المستجدات وناشد الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

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