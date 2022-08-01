السيرة الذاتية لمريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني- بلدية دبي

المصدر: البيان

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتعيين مريم المهيري مديراً تنفيذياً لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني ضمن الهيكل الجديد لبلدية دبي

فيما يلي السيرة الذاتية لمريم المهيري

خبرة أكثر من 20 عاماً في الإدارة على المستوى الحكومي في مجالات إدارة المباني ونظم المعلومات الجغرافية والتخطيط التنفيذي

خبرة عالية في تكنولوجيا المعلومات في إدارات البلدية والمؤسسات الأخرى،

خبرة تقنية عالية في الإدارة والعمليات الاستراتيجية واعداد برامج ومبادرات مطورة ذات جدوى اقتصادية واستثمارية

حصلت ماجستير في إدارة الأعمال بعد حصولها على درجة البكالوريوس في هندسة تكنولوجيا البرمجيات

أتمت برنامج القيادات التنفيذية للحكومات وبرنامج قادة دبي.

شغلت منصب المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي

أدارت ست إدارات رئيسية متخصصة في التخطيط والبناء والمشاريع العامة والمساحة.

قادت مركز نظم المعلومات الجغرافية على مستوى حكومة دبي

ترأست لجنة تطوير تراخيص البناء

تشرف على مبادرة ساحات دبي المعنية بزيادة المساحات الخضراء والعناصر الداعمة لجودة الحياة

تم تكريمها بجائزة أفضل مشروع تقني في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وجائزة تكنولوجيا البناء، وجائزة التميز في تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية، وجائزة الإنجاز الخاصة في نظم المعلومات الجغرافية، وجائزة أفضل امرأة رائدة في مجال الطاقة.

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