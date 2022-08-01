كفاءات وطنية بخبرات تخصصية لتحقيق طموحات دبي

المصدر: دبي - البيان

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ضم الهيكل التنظيمي الجديد، والأكبر في تاريخ بلدية دبي بشكل عام كفاءات وطنية شابة متميزة قادرة على قيادة التحولات، ووضع الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط، بما يتوافق مع رؤية وطموحات إمارة دبي.

وتتمتع الكوادر الجديدة بخبرات تخصصية، تؤهلها لإدارة مرحلة تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.

ناصر بوشهاب

المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة

- شغل ناصر بوشهاب موقع المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ويمتلك بوشهاب خبرة عملية تزيد على 24 عاماً، شغل خلالها عدة مناصب قيادية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وشهادة الماجستير في التخطيط العمراني من الجامعة الأمريكية بالشارقة، وتدرج بالمناصب، التي تقلدها خلال مسيرته المهنية ابتداء من توليه منصب رئيس قسم الدراسات التخطيطية والدعم اللوجستي في بلدية دبي، ثم مساعد مدير إدارة الحافلات في البلدية، ثم مدير إدارة المشاريع في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ثم مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي للنقل، وتم تعيينه في العام 2015 بمنصب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية.

كما ترأس العديد من اللجان المهمة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي منها: لجنة أفضل جهة حكومية داعمة لإكسبو 2020، اللجنة العليا للاستدامة في هيئة الطرق والمواصلات، اللجنة العليا للإشراف على المنظومة الإدارية لأعمال الصيانة في الهيئة، اللجنة العليا لتطوير قطاع النقل السياحي في إمارة دبي، مجلس الإشراف على إدارة وتشغيل مركز التحكم الموحد، اللجنة العليا لعناصر تكامل المواصلات، لجنة الطاقة والاقتصاد الأخضر، اللجنة العليا لجائزة دبي للنقل المستدام، اللجنة التنفيذية للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، لجنة منازعات المشاريع والعقود، بالإضافة إلى فريق إدارة الطوارئ والأزمات.

وحصل بوشهاب على ميدالية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للأعمال الوطنية المتميزة، بالإضافة إلى العديد من الشهادات والميداليات تكريماً له على إنجازاته المتميزة، أثناء مسيرته المهنية، والتي من أهمها مساهمته في تأسيس هيئة الطرق والمواصلات، ومساهمته بفوز دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، ومساهمته في إعداد الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها لعام 2021.

وسام لوتاه

المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي

- شغل وسام لوتاه موقع المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية منذ ديسمبر 2015، ويعتبر من أبرز القيادات الرقمية على مستوى المنطقة بمسيرة مهنية، تمتد لأكثر من 20 عاماً، تولى خلالها القيادة الاستراتيجية للتحول الرقمي في دبي وترك بصمته، عبر مجموعة من مواقع القيادة التنفيذية في عدد من المؤسسات التابعة لحكومة دبي، وكذلك إعمار ومركز دبي التجاري العالمي، كما يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية دبي التعاونية ويعمل كعضو المجلس الاستشاري في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

ويحمل لوتاه درجة الماجستير في علوم وهندسة الكمبيوتر من جامعة ولاية بنسلفانيا ودرجة البكالوريوس من جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وله العديد من الأبحاث المنشورة في مجال أمن الحاسوب، ومتحدث بارز في المحافل والفعاليات المرموقة عالمياً في مجال المدن الذكية والتحول الرقمي.

وتمكن لوتاه منذ توليه موقع المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية في 2015، خلال وقت قياسي من إحداث تحول جذري في دور التقنية من كونها مجرد بنية تحتية لمبادرة دبي الذكية، لتصبح العمود الفقري للتحول الرقمي في الإمارة، وإدخال مفهوم أنسنة التكنولوجيا لإثراء تجارب الحياة العملية والشخصية لسكان دبي.

وقام وسام لوتاه بدور ريادي في تنفيذ استراتيجية دبي الذكية وخططها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وكان له السبق في إطلاق أول مختبر للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى إطلاق مئات المبادرات والعديد من الخدمات الذكية.

كما يشغل العديد من المناصب في الجهات والمؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة: رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية، ونائب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للمقاصة، وعضو المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ممثلاً عن جهاز الإمارات للاستثمار.

بدر أنوهي

المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة

- يحمل بدر أنوهي شهادة بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات التجارية من جامعة كوفنتري، بالإضافة إلى دبلوم في تكنولوجيا معلومات الأعمال من كلية ديفيد جييم في المملكة المتحدة، كما أنه خريج برنامج «محمد بن راشد آل مكتوم لإعداد «القادة» من فئة القيادات المؤثرة.

شغل أنوهي خلال السنوات السبع عشرة الماضية عدة مناصب قيادية، أبرزها «الرئيس التنفيذي للقرية العالمية»، والتي تعتبر من أفضل الوجهات الترفيهية العائلية في العالم، وتعد رابع أكبر وجهة ترفيهية في العالم بحسب عدد الزوار من حيث متوسط الإقبال اليومي. كما شغل أنوهي مناصب متعددة من الفترة الممتدة من 2005 وحتى 2017 في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أحد مزودي خدمات الاتصالات الرئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر أنوهي من أحد أبرز القيادات الشابة في «مجموعة دبي القابضة»، حيث يتمتع بالخبرة المتنوعة في مختلف الصعد على مستوى القطاعين العام والخاص، كما أشرف على جهات أخرى وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والمشاريع على مستوى إمارة دبي.

وأسهم أنوهي في تحقيق نجاحات وإنجازات استثنائية على المستوى التشغيلي والتجاري والإداري، حيث حققت القرية العالمية العديد من الجوائز المرموقة منها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وجائزة برنامج دبي للخدمة المتميزة، وتقدير خمس نجوم من قبل المجلس البريطاني للسلامة، وغيرها الكثير.

واستطاع بفضل اعتماده على منهجية التحويل الرقمي لدعم العمليات التشغيلية قائمة على تحليل البيانات، كما تبنى أنوهي مفاهيم الإبداع والتكنولوجيا المتطورة لدفع مسار التوسع الذي تنتهجه القرية العالمية والارتقاء بتجارب ضيوفها، وتمكن من تطوير نماذج أعمال رائدة وتنفيذها على نحو متكامل مع فريق عمله.

علياء الهرمودي

المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة - تشغل علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة في بلدية دبي، وكانت رئيس قسم المنطقة الساحلية والقنوات المائية في بلدية دبي، وعملت في مجال التصميم الإنشائي في وزارة تطوير البنية التحتية «وزارة الأشغال العامة سابقاً»، وحازت جائزة الشرق الأوسط لتميز القيادات النسائية الدورة 16 عام 2017، وجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز عن فئة الموظف المتميز في المجال الهندسي عام 2011، كما تم تكريمها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2015 لدورها المتميز في قيادة المبادرة البيئية الريادية «يوم بلا مركبات».

وترأست الهرمودي العديد من اللجان خلال مسيرتها المهنية مثل: اللجنة المنظمة للمؤتمرات الدولية لهندسة وإدارة المنطقة الساحلية، واللجنة الفنية لمشروع القمر الصناعي البيئي، ولجنة تطوير محمية المرموم، إضافة إلى عضويتها في العديد من الجهات مثل: مؤسسة زايد الدولية للبيئة، والرابطة الدولية الدائمة للملاحة «PIANC»، والرابطة الدولية للبحوث الهيدرولوجية البيئية «IAHR»، وجمعية المهندسين الإماراتية، ولجنة دبي للتخطيط العمراني 2020.

وحصلت علياء الهرمودي على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، كما حصلت على دبلوم في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من «اليونيسكو- IHE» في هولندا، وعلى دبلوم السياسات العامة من مدرسة لندن للاقتصاد.

عادل المرزوقي

المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة النفايات والصرف الصحي - عمل في هيئة الطرق والمواصلات، ويتمتع بخبرة واسعة، تجاوزت 20 عاماً في مجال مشاريع وخدمات البنية التحتية، التي تُعنى بدراسة ومراجعة التخطيط والتصاميم لمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، التي تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، المتمثلة في توفير شبكات طرق متكاملة، تلبي جميع المعايير العالمية، وبما يتواءم مع رؤية هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي نحو تحقيق رؤية الهيئة «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام».

حاصل على دبلوم عال في الهندسة المدنية، وبكالوريوس الهندسة المدنية، وشهادة برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.

وتولى العديد من المناصب، منها مدير إدارة حرم الطريق، ومتابعة وإدارة وحدة تنظيمية، تضم في هيكلها التنظيمي 5 أقسام، وما يزيد على 131 موظفاً تُعنى بتنظيم أعمال البنية التحتية والعمل ضمن محرمات الطرق في إمارة دبي، بالإضافة إلى أعمال الرقابة والتفتيش على الأعمال القائمة ضمن هذه المحرمات، وتشمل تخطيط وتطوير ووضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وإدارة الأنظمة التابعة لإدارة حرم الطريق لتقديم أفضل الخدمات الممكنة ودراسة ومراجعة والتوصية باعتماد دراسات التأثيرات المرورية للمستوى الأول فقط لمشاريع المباني وللمشاريع التطويرية، ومراجعة واعتماد كل التصاميم الأولية والنهائية للمداخل والمخارج المتعلقة بالمشاريع، التي تولد أقل من 150 رحلة أو المشاريع، التي تتطلب دراسات التأثيرات المرورية للمستوى الأول فقط بحسب السياسات والأدلة الفنية المعتمدة، ومراجعة والتوصية باعتماد قيمة مساهمة المطورين والجهات الاستثمارية في كلفة مشاريع الطرق.

كما تولى خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب منها رئيس لجنة تنسيق الخدمات الفرعية، ورئيس لجنة تأهيل مقاولي الخدمات ومقاولي الباطن، ورئيس فريق الطوارئ بمؤسسة المرور والطرق، وعضو اللجنة التنفيذية لفريق إدارة الأزمات والكوارث بإمارة دبي، إضافة إلى العديد من المسؤوليات والمهام.

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