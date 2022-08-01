حصر أضرار المواطنين والمقيمين لتسريع تعويضهم

المصدر: الفجيرة – أحمد أبوالفتوح

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عقدت لجنة الفجيرة لحصر المتضررين من الأمطار والسيول اجتماعها الأول مساء أول من أمس برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع خطة عمل البدء الفوري في حصر الأضرار للمواطنين والمقيمين في الفجيرة جراء تأثر الإمارة بالمنخفض الجوي بتاريخ 27 و28 يوليو الماضي.

وقررت اللجنة نشر رابط إلكتروني يتم التسجيل من خلاله على أن تبدأ الفرق عملها اعتباراً من اليوم لمعاينة الأضرار وحصر المتضررين.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم لـ«البيان»، أن الاجتماع ناقش سبل تسريع عمليات تعويض المتضررين من حالة الطقس التي شهدتها الإمارة خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن اللجنة ستنشر رابطاً خاصاً بالموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات المتضررين من المواطنين والمزارع والمساكن والمحال التجارية، مع ضرورة إرفاق صور للأضرار المطالب بتعويضها، ومن ثم سيتم تكليف لجان خاصة لزيارة تلك المواقع للوقوف على الأضرار ورفع التقارير للجهات المعنية لبحث قيمة التعويضات.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت سبل التنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لرصد الأضرار في الطرق والشوارع بمختلف مناطق الفجيرة، حيث حركت الوزارة آلياتها وفرق العمل منذ اللحظات الأولى لوقوع الأضرار والقيام بجهود كبيرة للوقوف على الأضرار والعمل على إصلاحها.

ولفت إلى أن جميع الآليات ومضخات سحب المياه تواصل عملها في سحب مياه الأمطار من الطرق والشوارع والأماكن المنخفضة، كما تعمل الفرق التطوعية بمختلف مناطق الإمارة ضمن عمليات التنظيف مدعومة بفرق العمل التابعة لدائرتي البلدية والأشغال.

وأكد الأفخم دور الشركات الخاصة في مختلف مناطق الإمارات، حيث قامت الشركة العالمية القابضة في أبوظبي بتوزيع 1000 عامل على مختلف مناطق الفجيرة للمساعدة في عمليات التنظيف بالمناطق المتضررة.

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