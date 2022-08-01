«موارد الفجيرة»:لم نتلقَ طلبات للعمل عن بُعد

المصدر: (الفجيرة – أحمد أبوالفتوح)

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أكد محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة خلال اتصال هاتفي لـ «البيان»، عدم تلقي الدائرة أية توصيات من الدوائر الحكومية في إمارة الفجيرة أو بلاغات من المتضررين، للاعتماد عليها في إصدار بيان يتيح العمل عن بُعد، حيث تم فتح خط ساخن لتلقي الشكاوى والطلبات ولم يتم تسجيل أي طلب حتى اليوم.

وكانت الأسر المتضررة في الفجيرة ناشدت الجهات المختصة بالإمارة، إصدار تعميم يتيح لهم العمل عن بُعد في ظل استمرار الحالة الطارئة التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة خلال الأيام الماضية، وأدت إلى تلف الأثاث المنزلي والملابس الشخصية والمركبات الخاصة بهم.

وناشدت عائشة سعيد، الجهات المختصة مراعاة الحالة التي تعيشها الأسر المتضررة، في ظل عدم توفر الإمكانيات اللازمة لإعادة صيانة وتشغيل المركبات التي تعرضت للتلف .

وقال سعيد أحمد: أدعو الجهات المختصة إلى مراعاة تلك الحالة الاستثنائية التي تعيشها الأسر، وخاصة أرباب تلك العائلات في ظل حالة الإرباك التي يعيشونها بحماية أطفالهم، أو توفير متطلبات الحياة اليومية.

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