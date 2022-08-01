«متحف المستقبل» يطلق مخيمه الصيفي الأول

المصدر: دبي - البيان

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أطلق «متحف المستقبل» مخيمه الصيفي الأول من نوعه تحت عنوان «أبطال المستقبل» متضمناً جدولاً حافلاً بالفعاليات والبرامج التي تمزج بين المرح والترفيه والتعليم. ويركز المخيم على خمسة اهتمامات أساسية هي العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والفن، والرياضيات.

ويوفر المخيم، الذي يستمر من الفترة 2 إلى 19 أغسطس، فرصة فريدة لتوسيع آفاق الأطفال، وتعزيز شغفهم بالمستقبل والإبداع والتحليق إلى فضاءات أرحب. ويحظى أبطال المستقبل في مخيمهم الصيفي بورش عمل تخصصية تغطي مجموعة شاملة من الموضوعات والأنشطة الشيّقة التي تغذي فضول الأطفال في تخصصات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. وتشمل ورش العمل موضوعات ملهمة، مثل استكشاف الفضاء، والبيئة، والسعادة، والرفاهية. وسيكون لدى الأطفال فرصة التعمق في موضوعات فريدة ودخول عالم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، بما يحاكي اهتمامات وقدرات كلٍ منهم، كما في تخصصات البرمجة، والفن.

وتتناسب الموضوعات المطروحة مع الفئات العمرية المستهدفة من الأطفال، بالإضافة إلى محتوى جاذب وممتع وعصري، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حياتنا، وأشكال الفنون المختلفة، والتعليم بالبناء الرقمي من خلال البرمجة وفهم مبادئ الاستدامة، ليقدم للجميع ما يتطلعون إليه، ليكون المخيم الصيفي إضافة نوعية لتجارب تفاعلية غامرة في «متحف المستقبل».

وينال الرواد الصغار فرصة الاطلاع على كل ما يقدمه متحف المستقبل بشكل فريد وحصري، ويستكشفون المتحف بشكل معمق، ويطلعون على مختلف تجاربه وجوانبه التقنية.

وقالت مريم العوضي، مدير قسم البرامج والفعاليات في «متحف المستقبل»: «مع اقتراب العام الدراسي الجديد، هذا هو الوقت المثالي لصقل مهارات أطفالنا، وتحفيز فضولهم وحبهم للتعلم من خلال أول سلسلة من ورش العمل التعليمية الممتعة والجذابة والمسلية في مخيمنا الصيفي في «متحف المستقبل»، والذي يوفر بيئة مثالية تحفز على الإبداع والخيال. ويوفر المخيم الصيفي الأول من نوعه فرصة فريدة من نوعها للأطفال للتعلم واللعب وتكوين صداقات واكتشاف اهتمامات جديدة واستكشاف عالم المستقبل».

ورش

يذكر أن التسجيل مفتوح الآن في مخيم «أبطال المستقبل الصيفي»، ويمكن للمهتمين المسارعة للتسجيل في أقرب وقت ممكن لتأمين مكان لأطفالهم، خصوصاً مع توفر عدد محدود فقط من التذاكر. ويمكن إتمام الحجز عبر الموقع الإلكتروني: https://museumofthefuture.ae/en/event/summer-camp-2022، وتتضمن كل تذكرة أربعة أيام من الأنشطة الحافلة بالمرح والغنية بـورش العمل المتنوعة.

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