«كهرباء دبي» تطور ابتكارات لتحسين كفاءة شبكة المياه

المصدر: دبي - البيان

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طورت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من الابتكارات بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية في شبكة المياه في دبي، ورصد الهجمات السيبرانية والتسريبات والأعطال وعزلها وإصلاحها على الفور.

وتعمل هذه الحلول المبتكرة كذلك على التنبؤ بأعطال العدادات الذكية والمضخات استناداً إلى بيانات الحساسات، إضافة إلى أتمتة الإشعارات التي يتم إرسالها إلى المتعاملين في حال وجود احتمال تسريب للمياه في العقار، مما يعزز القدرات التنافسية لإمارة دبي، ودعم جهود الهيئة المستمرة لخفض الانبعاثات الكربونية، ومواصلة تفوقها على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات، ففي عام 2021، بلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 5.3% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، وهي من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تعمل على إعادة صياغة دور المؤسسات الخدماتية ورقمنتها من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، لتصبح الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية، انسجاماً مع مبادرة «دبي 10X» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف: «تبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة حالياً 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، منها 63 مليون جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي. ووصل إجمالي أطوال خطوط نقل وتوزيع المياه التابعة للهيئة إلى 13.592 كيلومتراً في مختلف أرجاء إمارة دبي حتى نهاية العام 2021، بما يسهم في مواصلة الهيئة تقديم خدماتها إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون ساكن في دبي إضافة إلى ملايين الزوار».

ومن أبرز ابتكارات الهيئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة شبكة المياه: خدمة «آي سيرفيس- iService»، حيث يتم جمع البيانات التشخيصية للعدادات لرصد انقطاع الخدمة ومباشرة إجراءات إصلاح الأعطال تلقائياً؛ وتقنية «رصد أعطال العدادات» التي تعتمد على تنبيهات العدادات الذكية؛ ومشروع هيدرونت المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق الذي طورته الهيئة لمراقبة شبكة المياه في دبي والتحكم بها عن بُعد.

كما توفر الهيئة خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» التي تندرج ضمن مبادرة الاستجابة الذكية لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد.

استراتيجية

قال معالي سعيد الطاير: «نعمل على تحقيق أهداف «استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036»، ونواصل ابتكار الحلول الاستباقية لتحديات الخمسين عاماً المقبلة لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071، بالاعتماد على شبكتنا الذكية المتقدمة وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأفضل ممارسات الحوكمة الفعالة وتطوير تجارب فريدة تجعل دبي نموذجاً عالمياً للطاقة النظيفة والمياه والاقتصاد الأخضر».

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