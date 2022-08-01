«آمر» تعزز توطين الوظائف وترفد مراكزها بـ1000 مواطن

المصدر: دبي - البيان

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تمّ رفد مراكز آمر المنتشرة في مختلف مناطق إمارة دبي والبالغ عددها 73 مركزاً، بأكثر من 1000 من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مختلف مجالات العمل المهني، إيماناً منها بضرورة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجياتها الوطنية.

وأثمرت جهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خلال مساعيها نحو تعزيز واقع الوظائف الوطنية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص، عن إلحاق عدد كبير من المواطنين بميدان العمل الوظيفي، من خلال انتهاجها سياسة المتابعة المتواصلة واستقطاب الكفاءات الشابة من المواطنين، والعمل الدؤوب على تعزيز قدراتهم وتمكينهم بهدف استدامة الأمان الوظيفي في بيئة العمل.

ويمثل رفد مراكز آمر بما يزيد على 1000 موظف مواطن نجاحاً لافتاً لتجربة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مع القطاع الخاص، حيث تبنّت استراتيجية نوعية في مسار التمكين الوظيفي عبر المتابعة المستمرة والتنسيق والإشراف، بهدف رفع جودة الأداء وتعزيز كفاءة الأعمال، من خلال إيجاد الحلول الريادية اللازمة للإشكاليات والتحديات التي تواجه المستثمرين وموظفيهم، سواء فيما يتعلق بعدد ساعات العمل أو الرواتب أو الإجازات أو غيرها من التحديات.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إن إقامة دبي تتبنى دوراً ريادياً ومتنوعاً لضمان مواكبة التوجهات والاستراتيجيات الوطنية في مسيرة الاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية، وذلك من خلال عقد شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التحاق 1000 من الكوادر الوطنية بقطاع العمل في مراكز آمر جاء ثمرة للجهود الدؤوبة من (إدارة مراكز آمر) في التعريف بأهمية هذا العمل ومميزاته والفرص التي يتيحها للشباب المواطن لتحقيق مزيد من النجاح والتميز وتحقيق الطموحات.

بدوره أوضح الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين أن تزويد مراكز (آمر) بـ1000 من الكوادر الشابة يعتبر خطوة أخرى في مسيرة تأمين فرص للباحثين عن عمل واستقطاب الكوادر الوطنية التي نعتبرها ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للاستثمار الأفضل، خلال مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن «مراكز آمر» تنتهج استراتيجية شمولية في مجال توفير فرص العمل للكوادر الوطنية.

خدمات

تتضمن الخدمات التي توفرها مراكز آمر كلاً من خدمة تسهيل، وخدمات مندوبي العلاقات العامة وتخليص المعاملات للشركات، وتأسيس الشركات، واستخراج وتجديد الرخص التجارية، والترجمة القانونية، وإنجاز معاملات الهوية الإماراتية، والاستفسار عن تأشيرة الزيارة والإقامة، وطباعة التأشيرة للزيارة والإقامة والتمديد، ومعاملات الكشف الطبي ضمن هيئة الصحة بدبي، إلى جانب حزمة أخرى من الخدمات.

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