4 مشاريع مبتكرة تفوز في هاكثون دبي للمواهب

المصدر: دبي - البيان

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في ختام هاكثون دبي للمواهب الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، قدمت سبعة فرق من المواهب التي تدرس وتعمل وتعيش في دبي، 7 مشاريع مبتكرة، تسهم في تطوير عدة قطاعات في دبي، وتستقطب المزيد من المواهب للعمل والعيش في الإمارة.

واختارت لجنة التحكيم المؤلفة من 9 مختصين من القطاعين الحكومي والخاص في دبي أفضل 4 مشاريع سيتم رفعها إلى الجهات المختصة لتبنيها، لتطوير حلول إبداعية تهدف إلى تحويل إمارة دبي إلى عاصمة حاضنة للمواهب.

وكرمت عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصحاب المشاريع الأربعة الفائزة، وهي: مشروع فريق فليم FLAM، ومشروع فريق أم 3 إل M3L، ومشروع فريق ساجا SAGA ومشروع فريق تي TEA، والتي ركزت على توفير قاعدة معلومات شاملة عن المواهب المتميزة الحالية والمطلوبة والتي تتمتع بخبرات عالمية وتعزز من مكانة دبي عاصمة للمواهب، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي لجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى الإمارة، باعتبارها مركزاً لأفضل الشركات العالمية.

وشارك في الهاكثون، نخبة من الكوادر الوطنية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من المواهب العاملة في القطاعات ذات الأولوية، وعدد من خريجي مدرسة هارفرد للأعمال، وعدد من المقيمين في إمارة دبي والذين يمثلون مختلف الفئات العمرية، من الخبراء والاقتصاديين وأصحاب القرار، وذلك لوضع آلية عمل تدعم توجه مدينة دبي لجذب المواهب من داخل وخارج دولة الإمارات.

وفي كلمة لعبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وجهها للمشاركين في الهاكثون أكد أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحرص أشد الحرص على رعاية الموهوبين والمتميزين والمبتكرين في جميع المجالات، وتقدم لهم كل ما ينمي قدراتهم ويصقل مواهبهم ويجعلهم يحلقون في فضاءات النجاح والتميز، وتعمل على بناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية في مختلف القطاعات.

وقال إن الإمارات تتميز بأبنائها الموهوبين والمبدعين في مختلف التخصصات، حيث أصبحت حاضنة للعقول والمواهب ونموذجاً في هذا المجال، إيماناً منها بدور الشباب في التغلب على التحديات وصناعة المستقبل.

وتم خلال الهاكثون الذي تم تنظيمه حضورياً وافتراضياً عقد جلسات وورش تدريبية لبحث الحلول الممكنة لنمو وازدهار القطاع الإبداعي في دبي، وزيادة جاذبيتها للمواهب والمبدعين وكذلك المستثمرين ورواد الأعمال، والاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في القطاع الإبداعي، وتخلل ذلك جلسات توجيهية من قبل خبراء الهاكثون لتوفيــر المعلومــات المهنيــة والبيانات اللازمة، وتوجيــه الفــرق المشــاركة نحو طرق طــرح الأفــكار وتطويــر الحلــول الخاصـة بهـم للتحديات الخاصة بالهاكثون، وفي اليوم الأخير للهاكثون تم تدريب فرق العمل علـى الإعـداد والتحضيـر الجيد للعـرض النهائـي، ومراجعة كافة البيانـات المتعلقـة بالعـرض.

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