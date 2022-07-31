حمدان بن محمد: تم العثور على الرجل الصالح.. شكراً عبد الغفور

المصدر: البيان

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بعد نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، فيديو عبر خاصية استوري في حسابه على «إنستغرام»، صورة لسائق دراجة توصيل طلبات الذي كان يميط قطعتي «كونكريت» كانتا في منتصف أحد الطرق،داعياً سموه إلى الإرشاد إلى معرفة اسم صاحب هذا الصنيع المبارك، أعلن سموه أنه تم العثور على الرجل.

وعلق سموه في حسابه على «إنستغرام» "تم العثور على الرجل الصالح. شكراً عبد الغفور أنت رجل فريد من نوعه سنلتفي قريباً."

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على ما قام به عبد الغفور، مؤكداً سموه أن عمل الخير في دبي جدير بالتقدير والثناء، ويظهر التأكيد على هذه المبادئ الإنسانية من خلال اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحكام الإمارات بنشر هذه الثقافة ومتابعتهم لجميع الحالات المعبرة عن مدى تجذره في النفوس.

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