حمدان بن محمد يبحث عن سائق دراجة توصيل أماط الأذى عن الطريق

المصدر: دبي ـ البيان

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، فيديو عبر خاصية استوري في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، يظهر سائق دراجة توصيل طلبات وهو يميط قطعتي «كونكريت» كانتا في منتصف أحد الطرق.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره سموه، ظهر سائق الدراجة الذي استغل فراغ الشارع خلال انتظار الإشارة الضوئية وهو يتجه إلى قطعتي الـ«كونكريت»، ويحملهما ويضعهما فوق الجزيرة الظاهرة في منتصف الطريق، ليعود ويركب دراجته ويكمل طريقه.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على ما قام به سائق الدراجة، مؤكداً سموه أن عمل الخير في دبي جدير بالتقدير والثناء، داعياً سموه إلى الإرشاد إلى معرفة اسم صاحب هذا الصنيع المبارك.

ودوّن سموه: «عمل خير في دبي جدير بالثناء.. هل يمكن لأحد أن يرشدني إلى هذا الرجل؟».

ثقافة الخير

ولا شك أن المبادرة إلى الخير في دولة الإمارات أصبح ثقافة ومنهج حياة يتعاون على تأصيله جميع أطياف المجتمع مواطنين ومقيمين، تحت مظلة قيادة رشيدة تعزز هذه القيم في المجتمع وتعلي من شأن المبادرين إلى فعل الخير، حتى غدت دولة الإمارات مهداً للمبادئ الإنسانية يتسابق أبناؤها والمقيمين على أرضها لترسية هذه المبادئ، في مجتمع يلتقي فيه على المحبة والتعاون أكثر من 200 جنسية.

ويظهر التأكيد على هذه المبادئ الإنسانية من خلال اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحكام الإمارات بنشر هذه الثقافة ومتابعتهم لجميع الحالات المعبرة عن مدى تجذره في النفوس.

ويبدو هذا النهج جلياً من خلال اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بالسلوك الحضاري لسائق الدراجة والبحث عنه للإشادة به وإعلاء هذه النماذج الخيّرة في المجتمع.

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