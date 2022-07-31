السيرة الذاتية لوسام لوتاه المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي -بلدية دبي

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتعيين وسام لوتاه مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم المؤسسي ضمن الهيكل الجديد لبلدية دبي

فيما يلي السيرة الذاتية لوسام لوتاه



المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية منذ ديسمبر 2015.

من أبرز القيادات الرقمية على مستوى المنطقة بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من 20عاماً

تولّى القيادة الاستراتيجية للتحوّل الرقمي في دبي وترك بصمته عبر مجموعة من مواقع القيادة التنفيذية في عدد من المؤسسات التابعة لحكومة دبي، وإعمار ومركز دبي التجاري العالمي

رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية دبي التعاونية

عضو المجلس الاستشاري في لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

تمكن منذ توليه موقع المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية في 2015، خلال وقت قياسي من إحداث تحول جذري في دور التقنية من كونها مجرّد بنية تحتية لمبادرة دبي الذكية لتصبح العمود الفقري للتحول الرقمي في الإمارة وإدخال مفهوم أنسنة التكنولوجيا لإثراء تجارب الحياة العملية والشخصية لسكان دبي.

قام بدورٍ ريادي في تنفيذ استراتيجية دبي الذكية وخططها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

كان له السبق في إطلاق أول مختبر للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أطلق مئات المبادرات والعديد من الخدمات الذكية

شغل العديد من المناصب في الجهات والمؤسسات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية

نائب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي

نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للمقاصة

عضو المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وشركة الامارات للاتصالات المتكاملة "دو" ممثلاً عن جهاز الإمارات للاستثمار.

يحمل درجة الماجستير في علوم وهندسة الكمبيوتر من جامعة ولاية بنسلفانيا ودرجة البكالوريوس من جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية

له العديد من الأبحاث المنشورة في مجال أمن الحاسوب

متحدث بارز في المحافل والفعاليات المرموقة عالمياً في مجال المدن الذكية والتحول الرقمي

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