السيرة الذاتية لناصر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة بلدية دبي

المصدر: البيان

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتعيين ناصر حمد خليفة بوشهاب، مديراً تنفيذياً لقطاع التخطيط والحوكمة ضمن الهيكل الجديد لبلدية دبي

فيما يلي السيرة الذاتية



المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية

خبرة عملية تزيد على 24 عاماً شغل خلالها عدّة مناصب قيادية

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الامارات العربية المتحدة

حاصل على شهادة الماجستير في التخطيط العمراني من الجامعة الامريكية بالشارقة.

تدرج بالمناصب التي تقلدها خلال مسيرته المهنية ابتداءً من توليه منصب رئيس قسم الدراسات التخطيطية والدعم اللوجستي في بلدية دبي، ثم مساعد مدير ادارة الحافلات في البلدية، ثم مدير ادارة المشاريع بهيئة الطرق والمواصلات، ثم مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي للنقل

تم تعيينه في العام 2015 بمنصب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية.

يترأس العديد من اللجان المهمة في الهيئة منها:

لجنة أفضل جهة حكومية داعمة لإكسبو2020، اللجنة العليا للاستدامة في هيئة الطرق والمواصلات اللجنة العليا للأشراف على المنظومة الإدارية لأعمال الصيانة في الهيئة

اللجنة العليا لتطوير قطاع النقل السياحي في امارة دبي

مجلس الاشراف على إدارة وتشغيل مركز التحكم الموحد

اللجنة العليا لعناصر تكامل المواصلات

لجنة الطاقة والاقتصاد الأخضر

اللجنة العليا لجائزة دبي للنقل المستدام

اللجنة التنفيذية للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي

لجنة منازعات المشاريع والعقود، بالإضافة الى فريق إدارة الطوارئ والأزمات



حصل على ميدالية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للأعمال الوطنية المتميزة.

حصل على العديد من الشهادات والميداليات تكريماً له على إنجازاته المتميزة أثناء مسيرته المهنية والتي من أهمها مساهمته في تأسيس هيئة الطرق والمواصلات.

ساهم في فوز دبي باستضافة معرض اكسبو 2020.

ساهم في اعداد الخطة الاستراتيجية لدولة الامارات العربية المتحدة ورؤيتها لعام 2021.

ساهم في إنجاح الخطة الاستراتيجية لوزارة الأشغال.

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