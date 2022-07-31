السيرة الذاتية لعلياء الهرمودي المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة - بلدية دبي

المصدر: البيان

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتعيين علياء الهرمودي المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة ضمن الهيكل الجديد لبلدية دبي

فيما يلي السيرة الذاتية لعلياء الهرمودي

تشغل مدير إدارة البيئة في بلدية دبي

شغلت رئيس قسم المنطقة الساحلية والقنوات المائية في بلدية دبي

عملت في مجال التصميم الإنشائي في وزارة تطوير البنية التحتية "وزارة الاشغال العامة سابقاً"

حازت على جائزة الشرق الأوسط لتميز القيادات النسائية الدورة 16 عام 2017 وجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز عن فئة الموظف المتميز في المجال الهندسي عام 2011

تم تكريمها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في عام 2015 لدورها المتميز في قيادة المبادرة البيئية الريادية "يوم بلا مركبات"

ترأست العديد من اللجان خلال مسيرتها المهنية مثل: اللجنة المنظمة للمؤتمرات الدولية لهندسة وإدارة المنطقة الساحلية، واللجنة الفنية لمشروع القمر الصناعي البيئي، ولجنة تطوير محمية المرموم،

عضو في العديد من الجهات مثل: مؤسسة زايد الدولية للبيئية، والرابطة الدولية الدائمة للملاحة"PIANC "، والرابطة الدولية للبحوث الهيدرولوجية البيئية "IAHR"، وجمعية المهندسين الإماراتية، ولجنة دبي للتخطيط العمراني 2020.

حصلت على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الامارات العربية المتحدة،

حصلت على دبلوم في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من" اليونسكو- IHE" في هولندا، وعلى دبلوم السياسات العامة من مدرسة لندن للاقتصاد.

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