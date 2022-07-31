الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية ممطرة غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 / 35 كم/س، لافتا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 09:34 والثاني عند الساعة 21:06.

ولفت المركز - في نشرته اليومية - إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما فيما سيحدث المد الأول عند الساعة **:** والثاني عند الساعة 23:59 والجزر الأول عند الساعة 18:26 والثاني عند الساعة 06:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 34 65 30

دبي 43 32 80 35

الشارقة 42 32 65 30

عجمان 40 32 75 30

أم القيوين 41 32 60 35

رأس الخيمة 42 33 65 30

الفجيرة 35 31 90 35

العين 44 33 75 30

ليوا 45 33 60 30

الرويس 43 34 65 30

السلع 42 32 70 30

دلما 42 34 75 20

طنب الكبرى 36 32 90 30

طنب الصغرى 36 32 90 30

أبو موسى 36 33 85 30

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