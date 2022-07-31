السيرة الذاتية لبدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة – بلدية دبي

المصدر: البيان

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أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتعيين بدر أنوهي مديراً تنفيذياً لمؤسسة المرافق العامة ضمن الهيكل الجديد لبلدية دبي .

فيما يلي السيرة الذايتة لسعادة بدر أنوهي

بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات التجارية من جامعة كوفنتري بالإضافة .

دبلوم في تكنولوجيا معلومات الأعمال من كلية ديفيد جييم في المملكة المتحدة

خريّج برنامج "محمد بن راشد آل مكتوم لإعداد "القادة" من فئة القيادات المؤثرة.

شغل بدر أنوهي خلال السنوات السابعة عشر الماضية عدة مناصب قيادية أبرزها:

- الرئيس التنفيذي للقرية العالمية

- شغل مناصب متعددة من الفترة الممتدة من 2005 وحتى 2017 في شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة "دو"

- يعتبر من أحد أبرز القيادات الشابة في "مجموعة دبي القابضة" حيث يتمتع بالخبرة المتنوعة في مختلف الأصعدة على مستوى القطاعين العام والخاص.

- أشرف على جهات أخرى وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والمشاريع على مستوى إمارة دبي.

- ساهم في تحقيق نجاحات وإنجازات استثنائية على المستوى التشغيلي والتجاري والإداري

- استطاع بفضل اعتماده على منهجية جمع البيانات ، من وضع أسس تنظيمية متينة لتسريع وتيرة التقدم عبر كافة المجالات.

- تبنى أنوهي مفاهيم الإبداع والتكنولوجيا المتطورة لدفع مسار التوسع الذي تنتهجه القرية العالمية والارتقاء بتجارب ضيوفها ، وتمكن من تطوير نماذج أعمال رائدة وتنفيذها على نحو متكامل مع فريق عمله.

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