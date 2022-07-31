لجنة حصر أضرار الأمطار والسيول تتفقد الطرق الداخلية والخارجية برأس الخيمة

المصدر: وام

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تفقدت لجنة رأس الخيمة لحصر أضرار الأمطار والسيول الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة لحصر أضرار الأمطار والسيول التي شهدتها رأس الخيمة خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في المناطق التي غمرتها مياه الأمطار رافقه فيها أعضاء لجنة حصر أضرار الأمطار والسيول، العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من ضباط إدارة المرور والدوريات وممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الأشغال ودائرة الخدمات العامة.

وشملت الجولة الميدانية، التي جاءت بناءً على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة، عددا من طرق ومناطق إمارة رأس الخيمة، من بينها /منطقة أذن/ و/طريق دفتا – مسافي/ و/طريق الغيل/ و/وادي العيم/ و/وادي العيص/ و/وادي شوكة/ .

وتم خلال الجولة معاينة جميع المواقع والطرق التي غمرتها مياه الأمطار، وحصر الأضرار بالطرق والجسور جراء هطول الأمطار وجريان الأودية والسيول، وإعداد تقرير مفصل بحجم الأضرار والإجراءات والتدابير اللازمة التي يجب اتخاذها للحد من المخاطر، ونشر وتعزيز الأمن، تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة إلى تعزيز ضبط أمن الطرق، والحفاظ على سلامة وحماية الأرواح والممتلكات.

وناشدت اللجنة الجمهور، خصوصاً في مناطق الجبال والأودية والطرق الرئيسية، أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، واتخاذ الطرق البديلة والإبلاغ الفوري عن أية أضرار في الشوارع أو حوادث عبر أرقام الطوارئ في غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة، التي تعمل على مدار الساعة للاستجابة لأي طارئ، مشددة على أهمية تعاون جميع أفراد الجمهور بالتقيد والالتزام باتباع الإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات ومرافق البنية التحتية في الإمارة، داعين الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير ورحمة ويحفظ البلاد والعباد.

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